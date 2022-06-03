Трьох поліцейських поранено під час затримання торговця зброєю в Одесі: стали відомі подробиці НП (фото, відео)

В Одесі під час затримання чоловіка, якого підозрюють у причетності до торгівлі зброєю, осколкові поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції України.

«Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили причетність 27-річного харків’янина та його 29-річної співмешканки — жительки Луганщини — до незаконних оборудок зі зброєю. Проведено комплекс оперативних заходів та задокументовано факт продажу фігурантами автомата Калашникова, магазину до нього, патронів калібру 5,45, гранат «РГД-5» та «Ф-1», — повідомили у НПУ.

Фото НПУ

Зловмисник спробував втекти від поліцейських, але вони його схопили. Тоді чоловік дістав з кишені гранату, що здетонувала. Оперативники з травмами різних ступенів потрапили до Одеської обласної клінічної лікарні, наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Фото НПУ

А продавців зброї затримали вже після проведення чергової оборудки на суму 29 тисяч гривень. У чоловіка, зокрема, знайшли незаповнене посвідчення із зображенням герба російської федерації та ще одну гранату.

Чоловік та жінка затримані, вони знаходяться у ізоляторі тимчасового тримання. Їм буде повідомлено про підозру за статями КК щодо незаконного поводження зі зброєю та посягання на життя правоохоронців.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині затримали мешканця столиці, який лишив гранату в автівці, де сиділо четверо людей — вони отримали осколкові поранення. Аферист взяв у них гроші на ніби то придбання машин за кордоном, а коли ті почали цікавитися, де ж машини, вирішив з ними розправитися.

Фото НПУ

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