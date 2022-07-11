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Погода

Похолодання на один день: погода в Україні різко змінюватиметься протягом тижня

19:20 11 липня 2022
Дощ

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше прогнозувала, що у другій половині тижня температура повітря підніметься, розповіла, якою буде погода найближчими днями.

Так, у вівторок, 12 липня, за її прогнозом, прохолодніше буде у західних областях України, де очікується до +16+22 градусів, а найтепліше — у східних областях та на півдні України, +24+29 градусів. На решті території у вівторок стовпчики термометрів коливатимуться у межах +21+26 градусів.

Опади очікуються в західних та північних областях. У центральних областях, на сході та півдні України переважатиме суха повітряна маса.

В Києві 12 липня очікується комфортна погода — до +22,+23 градуси, часом невеликий дощ.

«У середу, 13 липня, очікується короткочасне похолодання, посилення вітру та дощі. Візьміть це до уваги, якщо реагуєте на різку зміну погоди чи плануєте бути на відкритому повітрі. 14 липня погода вирівняється — знову потепліє, буде багато сонця», — попереджає синопткиня.

Тим часом в Укргідрометцентрі попереджають про дощі з грозами, які йдимуть у західних та північних областях 12 липня.

Фото Укргідрометцентру

13 липня грозових дощів побільшая — сухо буде лише у східних та частині південних областей.

Фото Укргідрометцентру

А вже 14 липня опади переміщуватимуться у східному напрямку.

Фото Укргідрометцентру

Нагадаємо, що на початку липня в Києві був побитий черговий температурний рекорд. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, максимальна температура повітря 6 липня у Києві сягнула +34,3°С. Попереднє рекордне значення було зафіксовано у 1924 році і дорівнювало +33,9°С.

Фото Pixabay

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