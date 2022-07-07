Спека, що відступила, встигла побити в Києві 100-річний рекорд

В Україну прийшло похолодання, про яке попереджали синоптики.

Тим не менш, липню, що тільки почався, вистачило кількох днів для того, щоб побити 100-річний температурний рекорд у Києві. Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, максимальна температура повітря 6 липня у Києві сягнула +34,3°С. Попереднє рекордне значення було відзначено у 1924 році і дорівнювало +33,9°С.

Абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра піднявся до позначки +39,4°С.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що в Україні 11−14 липня переважатиме поле зниженого тиску, що принесе нестабільну погоду з короткочасними дощами. Ночами очікується від 12 до 18 градусів тепла, а на сході країни 11 липня — до +23 градусів. Вдень синопткиня прогнозує +22+27, а 11−13 липня на заході, півночі та місцями в центрі температура опуститься до +15+20 градусів.

А кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич зазначав, що у липні циклонічна активність очікується слабкою, атмосферні фронти будуть приносити недостатню кількість дощів. Отже, на тлі досить високих температур випаровування почне перевищувати зволоження, що призведе до посилення посухи у тих регіонах, де опадів було мало попереднього місяця.

Фото Pixabay

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