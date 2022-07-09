Кому 30-градусна спека, а кому — зливи з градом: у вихідні погода порадує не всіх українців

В Україні, де кілька днів тому на зміну «африканській» спеці, прийшла прохолода, погода і надалі визначатиметься атмосферними фронтами. Про це повідомила у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко.

«Неділя в Україні буде з атмосферними фронтами та, відповідно, дощами. Дощі супроводжуватимуться грозами, а при грозах можливі град і сильніший вітер. У денні години смуга від Житомирщини, Київщини, через Вінницьку область до Одеської — найменша вірогідність дощів, більше сонця. Вітер північно-західний, помірний або поривчастий», — прогнозує вона.

За словами синоптикині, температура повітря розподілиться завтра наступним чином: найпрохолодніше буде 10-го липня в західних областях, +18+23 градуси, в Карпатах +9+15 градусів, а спека ще потриває на Сході та в Приазов'ї, +26+31, на Луганщині та Запоріжжі до +33 градусів. На решті території в неділю очікується +22+28 градусів.

«У Києві 10-го липня — місцями невеликий дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі +14, +15 градусів, вдень +23+25 градусів. Вранці, ввечері варто накинути щось тепліше, вдень буде нормально, приємне, свіже, не холодне, повітря. Найближчим часом в Україні переважатиме комфортна температура, навіть на Півдні та Сході стане легше дихати», — пише Діденко.

За її прогнозом, в другій половині наступного тижня стовпчики термометрів знову поповзуть угору.

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла «ФАКТАМ», що у період 11−14 липня переважатиме поле зниженого тиску, що принесе нестабільну погоду з короткочасними дощами.

Фото «ФАКТІВ»

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