Зі спиртного — лише ліки: в одній з областей України повністю заборонили торгівлю алкоголем

З 11 липня на Донеччині заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, що виробляються на спиртовій основі. Про це повідомили в ОДА.

Повідомляється, що наказ підписав командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця».

Зроблено це з метою забезпечення громадської безпеки та порядку. Дозволено торгувати лікарськими засобами, дозволеними до застосування та включеними до Держреєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів.

На території області буде організовано також патрулювання з метою контролю за забороною торгівлі алкоголем.

Нагадаємо, у Львові продаж алкогольних напоїв було заборонено ще 1 березня. Пізніше дозволили реалізацію пива та сухого вина.

У Києві розпочали реалізувати алкогольні напої з 1 квітня. Їх продаж дозволено з 11:00 до 16:00 у магазинах та закладах сфери обслуговування.

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