Купуємо iPhone 13: важливі моменти

Купити Айфон 13 Про Макс чи базову модель? Скільки вам потрібно пам'яті? Де придбати «яблучну» новинку на найкращих умовах? Спробуємо відповісти на ці запитання у нашому матеріалі.

Яку модель вибрати?

Стандартна модель традиційно відрізняється компактнішими габаритами. Процесор у ньому такий самий, як і у флагманах. Це 5-нанометровий Біонік А15, посилений системою нейронного навчання Neural Engine. Навіть у режимі багатозадачності смартфон працює без зависань та втрати швидкості. Дещо збільшився автономний час роботи, а заряджається гаджет за допомогою безконтактної зарядної системи.

Якщо ж ви хочете отримати максимальні потужності та розширені можливості, варто купити Айфон 13 Про. Основні зміни торкнулися камерного модуля. У флагманів є додаткові опції — макрофотографія, кінематографічний режим, формат відео ProRes. Та й об'єктивів більше, ніж у базовій моделі — одразу три (ширококутний, надширококутний, телефото). Також флагмани оснащені унікальним сканером LiDAR, який раніше використовувався у дослідженнях космосу та військово-промисловому комплексі. Він дозволяє використовувати елементи віртуальної та доповненої реальності без додаткових аксесуарів.

Різниця в ціні

Різниця у вартості досить значна. Придбати Айфон 13 можна від 29 тисяч гривень. За флагманську модель доведеться віддати значно більше — від 38−42 тисяч гривень. На вартість впливає не лише модель, а й комплектація. Простими словами — що більше накопичувальної пам'яті, то дорожче буде гаджет. Якщо ви звикли користуватися хмарними сховищами, вас це не повинно хвилювати — підійде смартфон з найменшим накопичувачем.

Вибирайте перевіреного продавця

Роль магазину, в якому ви вирішите придбати «яблучну» техніку, величезна. І не лише про ціну — хоча це дуже важливий чинник. Офіційні дистриб'ютори гарантують оригінальність продукції — що це «білі» сертифіковані девайси, які підпадають під сервісне обслуговування. Відмінно, якщо при магазині, в якому ви купуєте девайс, є власний сертифікований сервіс.

Найкращий варіант — це мережа магазинів Apple у Києві My Cloud Store. Це дистриб'ютор «яблучної» техніки в Україні. Компанія має кілька магазинів у столиці на обох берегах та інтернет-магазин з доставкою у всі регіони країни. В асортименті — лише оригінальна техніка та велика кількість фірмових аксесуарів, демократичні ціни, можливість оформити страховку та розстрочку, власний сертифікований сервісний центр.

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