Красива та щаслива: Дорофєєва показала солодкі обійми з новим коханим (фото)

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з Володимиром Дантесом, вирішила більше не приховувати від вимогливих фанатів свого щастя та опублікувала фотографію з новим коханим, ресторатором Михайлом Кацуріним.

Якщо у когось можуть виникнути сумніви в тому, хто зображений на фото, при наведенні на фотографію соцмережа сама видає інформацію.

На знімку Михайло цілує Надю, а та ледве стримує посмішку та сяє від щастя.

Що думають з цього приводу шанувальники Наді, а також її ексчоловік Володя Дантес — не зрозуміло, бо дівчина закрила коментарі під постом.

Як відомо, Надя та Михайло зустрічаються відносно недавно — вони познайомилися, коли перебували у законних шлюбах. Саме їхнє кохання і стало причиною розлучення Дорофєєвої з Володимиром Дантесом та пари Михайла та Дарії Кацуріних. Мало того: обидва сімейства підозрюють у «любовному чотирикутнику», оскільки «екси» часто проводять час разом, а зараз і зовсім відлетіли до Ізраїлю, де Дантес виступив на благодійному концерті.

Нагадаємо, колишній чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес розповів, як сильно переживав розлучення з Надею. Він не хотів ні з ким спілкуватися, закрився від усього світу. Співак зізнався, що більше ніколи не виставлятиме своє особисте життя напоказ.

Фото Instagram/nadyadorofeeva

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