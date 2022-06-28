Кохання так просто не йде: Дорофєєва зворушила шанувальників, привітавши Дантеса з днем народження

Українському співаку та стенд-ап коміку Володимиру Дантесу «пощастило» народитися на День Конституції, 28 червня, тому про його день народження навряд чи можуть забути друзі, колеги та рідні люди.

У тому числі й екс-дружина Надя Дорофєєва, радість якої затьмарилася новинами про ракетний удар по Кременчуку.

Так, сьогодні у своєму Instagram вона опублікувала вітання Володі.

«Знаю, як багато ти зробиш всього крутого. Нехай усі твої мрії збудуться» , — побажала колишньому Надя у своєму Instagram-блозі.

Крім того, там було розміщено коротеньке відео, яке шанувальники прийняли за «поцілунок» колишньому.

Оскільки коментувати сторіз навряд чи вийде, фанати пари почали обговорювати цю подію на своїх сайтах.

При цьому деякі вирішили, що навіть незважаючи на те, що навесні пара заявила про намір розлучитися після шести років шлюбу, їхній союз, який був «укладений на небесах» та «схвалений» шанувальниками, знову відновиться.

На жаль, такі надії навряд чи мають під собою підставу, адже днями Дорофєєва підтвердила чутки про роман із Михайлом Кацуріним, який заявив про розлучення зі своєю дружиною Дашею наступного ж дня після новини Наді та Вови. Сам же Дантес неодноразово показував у своїх Instagram-stories Дашу Кацуріну.

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