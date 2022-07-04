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«Закрився від усього світу»: Дантес зізнався, як переживав розлучення з Дорофєєвою

15:33 4 липня 2022
Володимир Дантес

Популярний співак Володимир Дантес вперше розповів, як переживав розлучення з Надією Дорофєєвою, яке стало шоком не лише для шанувальників зіркової пари, а й навіть для знайомих. Вони були разом десять років, а перед війною вирішили розлучитися.

«Коли розпочалася війна, я вже був розлучений, просто неофіційно. 10 років ми були разом. Це були найбільш публічні стосунки. Думаю, я більше не розповідатиму про щось особисте. Я не приховуватиму цього, але так, як раніше, теж не хочу робити», — розповів Дантес в інтерв'ю «ЗооПатруль» на YouTube.

Володимир не приховує, що спочатку після розлучення перебував на самоті і переживав, не хотів ні з ким спілкуватися.

«Це десь у березні чи у квітні було. Тоді я закрився від усього світу. Я взяв від самоти все, що можна: тугу, біль, натхнення і зрозумів, що ніколи більше в житті не хочу бути один. Тому я зараз біля людей», — зізнався Дантес.

Офіційно розривати шлюб Дорофєєва та Дантес поки не поспішають. Вони кажуть, що розлучилися без взаємних претензій та зберегли теплі стосунки.

Нещодавно Надя зворушливо привітала Володимира із днем народження.

Дантес запевнив, що Дорофєєва не йшла від нього до іншого чоловіка. Співачки приписують роман із Михайлом Кацуріним.

Фото instagram.com/vladimirdantes

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