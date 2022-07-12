Мовчить про війну вже 5 місяців: Софія Ротару стала причиною гучного скандалу в ефірі (відео)

Телеведуча Наталія Мосейчук вважає, що до всіх зірок-мовчунів, навіть якщо вони є народними артистами України, потрібно ставитися негативно. За її словами, ніхто не наважується відкрито засудити Софію Ротару, співачку, яка раніше збирала тут стадіони, а зараз мовчить про війну (останній пот співачки в Instagram на антивоєнну тему було зроблено ще 1 березня).

Звісно, Наталія має право на таке судження, але навряд чи її авторитет набагато переважує вагу Софії Михайлівни в ефірі всіх її програм разом узятих.

І співведучий Наталії Іван Леньо впевнений, що якщо вже волати до громадянської відповідальності, то не зірок, а їхніх слухачів, які ходили на їхні концерти та платили їм гроші.

«Найбільшим покаранням для цих баранів буде не те, що Мишко та Іван кидатимуться г*вном, а те, що на їхні концерти не прийде жоден українець», — сказав музикант.

А ось продюсер Михайло Ясинський упевнений, що вибір залишається за кожною конкретною людиною. Хто хоче слухати Ротару та інших зірок-мовчунів, той хай слухає.

«Якщо завтра вони зберуть зал і там будуть люди, я на це не зверну увагу, тому що я сам можу туди не піти. Нехай це буде особистий вибір людини. Це все про нашу дорослість. Між співаком та громадянином — велика прірва», — сказав Ясинський.

Знову ж таки, чудові ведучі явно забувають, що можуть опинитися в ситуації, коли на їхні «містечкові» заходи не буде жодної реакції, а на концерт Ротару — або її відмова від концерту в кремлі — резонанс буде набагато більшим. Тому навряд чи потрібно зараз «кидатися какашками» — краще забезпечити «правильну» реакцію Софії Михайлівни — як у випадку з Андрієм Данилком — до країни-агресора, і тоді у виграші будуть усі українці.

Нагадаємо, на нещодавньому концерні в Копенгагені Андрій Данилко в образі зіркової Вєрки заявив, що остаточно змінив слова своєї пісні, яка посіла 2007 року друге місце на «Євробаченні». Тепер «Lasha tumbai» звучить як «Rasha goodbye».

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