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«Тільки раша гудбай»: Вєрка Сердючка в Амстердамі послала путіна та зірвала бурхливі овації

13:11 22 червня 2022
Вєрка Сердючка з мамою

Вєрка Сердючка, яка епічно виступила в київському метро, взяла участь у масштабному благодійному концерті зірок «Євробачення» Embrace Ukraine — #StrivingTogether у Нідерландах.

Знаменита українська артистка в образі, в якому 2007 року посіла друге місце на «Євробаченні», запалювала на сцені під хіт «Dancing Lasha tumbai». Тільки тепер творець Сердючки Андрій Данилко чітко заявив, що співатиме виключно «раша гудбай».

«Я ніколи не співала „раша гудбай“. Тільки „лаша“. Але тепер тільки „Раша гудбай“ і це ще м'яко кажучи», — сказала Сердючка.

Музиканти Сердючки вийшли на сцену в промовистих костюмах — чорних футболках з білими написами «Х*Й ВІЙНЕ» та «F**K THE WAR». А на екрані транслювалася цитата з пісні СТАСІК «Колискова для ворога»: «Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею».

Під час феєричного виступу Сердючка повторила свою культову фразу: «Геть з України, москаль некрасивий. Геть! Геть! Геть!». Глядачі підтримали Вєрку бурхливими оваціями.

Нагадаємо, з перших днів війни Андрій Данилко залишається в Києві. В одному з інтерв'ю він згадав, як його цькували на «Євробаченні», намагалися зірвати його виступ.

Артист різко висловився про російських зірок, які підтримують війну в Україні.

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