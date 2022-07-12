«Кошти до „злодійського общака“ збиралися із арештантів»: 9 років тюрми отримали «смотрящі за СІЗО»

Черкаський районний суд виніс вирок двом чоловікам за вимагання коштів та поширення злочинного впливу на території слідчого ізолятора. Про це стало відомо із опублікованого вироку.

За матеріалами справи, дані особи від жовтня та листопада 2020 року, погрожуючи насильством, вимагали грошові кошти в сумі 10 000 грн у іншого арештанта за неіснуючі боргові зобов`язання. Схема така: вони телефонували потерпілому і стверджували, що раніше він вдягав форму співробітника правоохоронних органів та вимагав гроші у громадян, тому тепер мусить віддавати. Якщо не погодиться, то сусідам по камері давалися вказівки заподіяти арештанту тілесні ушкодження. То ж матір потерпілого три рази вносила на вказані реквізити по 3000 гривень.

Цими коштами «смотрящій за СІЗО» і його права рука — «смотрящій за режимним корпусом № 1» розпоряджались дистанційно завдяки особам, які вже звільнилися із слідчого ізолятора.

Дані чоловіки вже були засуджені до тривалого тюремного покарання — один за розбій, а інший за умисне вбивство з особливою жорстокістю. Але так як їхні вироки оскаржувалися, тому вони не були доправлені до виправного закладу, а залишалися у СІЗО, де й вели «правильний» з огляду на «злодійські традиції» спосіб життя, то ж і отримали свої «посади» від осіб, які мають злочинний вплив як на території даної установи, так і за її межами.

«Смотрящі» дбали про матеріальне забезпечення і координацію злочинної діяльності на території СІЗО, накопичення й розподіл «злодійського общака».

Кошти до «злодійського общака» збиралися з арештантів, у тому числі, за схемою вимагання від родичів новоприбулих осіб, а також через організацію азартних ігор на території слідчого ізолятора. Вони забезпечували постачання на територію установи тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, які розподіляли серед засуджених, що вели «правильний», у їх розумінні, за злодійськими традиціями, спосіб життя. Вирішували спори, що виникали між особами, які утримуються у слідчому ізоляторі, з точки зору неписаних «кримінальних законів», «по поняттям», виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді».

У судовому засіданні чоловіки вину визнали в повному обсязі. Їм призначено по 9 років позбавлення волі. З урахуванням попередніх судимостей вони мають відбути по 9 років і 1 місяцю тюремного покарання. Крім того, засуджені мають сплатити за проведення судових експертиз 28 113 гривень. Речові докази — чорну бухгалтерію, мобільні телефони та зошити з чорновими записами судом вирішено знищити.

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