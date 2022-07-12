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Події

Намагалися продати автомати та патрони на 20 тисяч доларів: у Києві зловили банду «торговців смертю»

13:41 12 липня 2022
затримання

В Києві в ході багатоетапної спецоперації співробітники СБУ нейтралізували угруповання, яке займалося нелегальним збутом зброї. Раніше в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до торгівлі зброєю.

За інформацією СБУ, у столиці у зловмисників вилучено 15 одиниць вогнепальної автоматичної зброї та понад 6 тисяч патронів до неї.

Члени угруповання видавали себе за представників правоохоронних органів. Зброю зберігали вдома. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв'язки, зокрема серед кримінальних кіл.

Встановлено, що до складу злочинної групи входило кілька мешканців столиці.

«У рамках контролю за скоєнням злочину співробітники СБУ задокументували факт нелегального збуту 13 автоматів АК-74 та 3 тис. набоїв до них. Зловмисники намагалися реалізувати цю зброю за 20 тис. доларів», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманих виявили фіктивні бланки дозволів на право носіння зброї, а також засоби зв'язку та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Організаторам угруповання повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Співробітники СБУ продовжують досудове розслідування для встановлення джерел надходження зброї та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до угруповання.

Нагадаємо, днями в Одесі під час затримання торговця зброєю поранено трьох поліцейських.

Фото СБУ

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