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Україна

У окупантів горить земля під ногами: після Нової Каховки ЗСУ знищили ще один російський склад під Херсоном

18:40 12 липня 2022
дим

Після Мелітополя та Нової Каховки ЗСУ знищили ще один російський склад з боєприпасами на півдні України. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Відразу за точною поразкою складів боєприпасів у Новій Каховці, артилерійський підрозділ прицільно влучив по ще одного складу боєприпасів у Чарівному», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері українські військові знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці. Поруч перебувало понад 40 бензовозів з паливом, всі вони також знищені. Вибухи тривали всю ніч та ранок.

Останнім часом ЗСУ знищили близько десятка військових складів та баз російських військ.

А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 липня орієнтовно склали: танків — 1649, бойових броньованих машин — 3829, артилерійських систем — 838, автомобільної техніки та автоцистерн — 2699, велика кількість іншої техніки. Росія також втратила близько 37470 своїх військових.

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