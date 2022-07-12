Понад 37 тисяч убитих фашистів та рознесена на шматки техніка на складах Нової Каховки: названо втрати путіна у війні проти України (відео)

За добу ЗСУ ліквідували ще 70 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в нашу країну рф вже втратила близько 37 470 своїх військових убитими.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 липня орієнтовно склали:

танків — 1649 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин — 3829 (+1);

артилерійських систем — 838;

автомобільної техніки та автоцистерн — 2699 (+3) одиниці, а також велика кількість іншої техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Крім того, продовжуються вибухи на складах в окупованих містах рашистами.

Так, мер Маріуполя опублікував вибухи, які патріоти провели в окупованій Новій Каховці.

«На ніч. Красиве. Нова Каховка просто зараз. До речі, якщо ми говоримо, маріупольці — евакуюйтеся, це щоб жителі поряд зі складами БК не потрапили під такий салют. Тому що відплата вже поряд», — пише Андрющенко.

При цьому українські воїни чатують на ворога на кожному кроці – як на комфортабельних шосе, так і на будь-якій лісовій стежці.

І приїзд російських фашистів до України стає рівносильним самогубству.

А про просування на українських полях пшениці можна навіть забути — якщо рашистів не знищать ЗСУ, то ними напевно «пройдуться катком» тракторні війська. Тому єдиний вихід для русні — забиратися негайно до своєї країни.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 11 липня Сили оборони України жорстко придушили спробу ворожого штурму у напрямку Дементіївки на Харківському напрямку, а на Слов'янському — зірвали усі штурми ворога в районах Мазанівки, Іванівки та Долини.

Фото Генштаба ЗСУ

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