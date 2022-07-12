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Україна

Біля Мелітополя палає база російських загарбників

15:58 12 липня 2022
горить база

За останні два тижні ЗСУ завдали близько десятка точних ударів по складах боєприпасів та військових баз російських військ на захоплених українських територіях. Сьогодні ще про один черговий удар повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у селищі Мирне під Мелітополем горить база військової частини ДСНС, яку захопили російські окупанти.
Туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі.

Жителі селища чули близько 25 вибухів та бачили густий чорний дим.

«РІА-Мелітополь» повідомляє, що звуки вибухів чути в Мелітополі з боку Семенівки, а біля військової частини у місті лунають автоматні черги.

Нагадаємо, увечері 11 липня українські військові знищили склад боєприпасів рашистів у Новій Каховці на Херсонщині. А днями бійці ЗСУ завдали чергового удару по військовій російській базі в окупованому Херсоні.

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