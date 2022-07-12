У США названо найкращі серіали: хто отримає премію «Еммі»

У вівторок, 12 липня, у США було названо номінантів на найпрестижнішу телевізійну премію у світі — «Еммі». Церемонія вручення запланована на 12 вересня і пройде вже 74-й раз.

Фаворитом серед усіх серіалів незалежно від жанру стала драма «Спадкоємці». Вона зібрала 25 номінацій. За 20 номінацій запрацювали комедійний серіал «Тед Лассо» та мінісеріал «Білий лотос». Примітно, що вісім із них «Білий лотос» отримав у акторських категоріях. «Хитрості» та «Вбивства в одній будівлі» заробили по 17 номінацій кожен.

Нижче наводимо перелік претендентів на «Еммі» в основних номінаціях.

Найкращий драматичний серіал

«Гра в кальмара», «Спадкоємці», «Дивні дива», «Шершні», «Краще дзвоніть Солу», «Озарк», «Поділ», «Ейфорія»

Серіал "Спадкоємці"

Найкращий комедійний серіал

«Тед Лассо», «Баррі», «Дивовижна місис Мейзел», «Хитрості», «Початкова школа «Ебботт», «Вбивства в одній будівлі», «Стримай свій ентузіазм», «Чим ми займаємося в тіні»

Серіал "Тед Лассо"

Найкращий мінісеріал або антологія

«Білий лотос», «Винайдена Ганна», «Пем і Томмі», «Вибула», «Ломка»

Найкращий актор у драматичному серіалі

Адам Скотт («Поділ»), Браян Кокс і Джеремі Стронг («Спадкоємці»), Боб Оденкірк («Краще дзвоніть Солу»), Джейсон Бейтмен («Озарк»), Лі Джон Дже («Гра в кальмара»)

Найкраща акторка у драматичному серіалі

Сандра О та Джоді Комер («Убиваючи Єву»), Мелані Лінськи («Шершні»), Лора Лінні («Озарк»), Різ Візерспун («Ранкове шоу»), Зендея («Ейфорія»)

Найкращий актор у комедійному серіалі

Стів Мартін і Мартін Шорт («Вбивства в одній будівлі»), Дональд Гловер («Атланта»), Білл Хейдер («Баррі»), Джейсон Судейкіс («Тед Лассо»), Ніколас Холт («Велика»)

Серіал "Вбивства у дній будівлі"

Найкраща акторка у комедійному серіалі

Ель Феннінг («Велика»), Джин Смарт («Хитрості»), Кейлі Куоко («Бортпровідниця»), Квінта Брансон («Початкова школа «Ебботт»), Рейчел Броснахен («Дивовижна місис Мейзел»), Ісса Рей («Біла Гава»)

Найкращий актор у мінісеріал чи антології

Ендрю Гарфілд («Під прапором небес»), Майкл Кітон («Ломка»), Колін Ферт («Підозріння»), Оскар Айзек («Сцени з подружнього життя»), Себастіан Стен («Пем і Томмі»), Хімеш Патель («Станція одинадцять»)

Найкраща актриса в міні-серіалі чи антології

Лілі Джеймс («Пем і Томмі»), Джулія Гарнер («Винайдена Ганна»), Тоні Коллетт («Сходи»), Сара Полсон («Американська історія злочинів: Імпічмент»), Аманда Сейфрід («Вибула»), Маргарет Куеллі («Прибиральниця»)

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі

Джон Туртурро та Крістофер Уокен («Поділ»), Кіран Калкін, Ніколас Браун і Меттью Макфедьєн («Спадкоємці»), Біллі Крудап («Ранкове шоу»), Пак Хе Су та О Ен Су («Гра в кальмара»)

Найкраща актриса другого плану у драматичному серіалі

Сара Снук і Джей Сміт-Камерон («Спадкоємці»), Крістіна Річчі («Шершні»), Патриція Аркетт («Поділ»), Джулія Гарнер («Озарк»), Сідні Суїні («Ейфорія»), Рей Сіхорн («Краще дзвоніть Солу»), Чон Хо Ен («Гра в кальмара»)

Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі

Ентоні Карріган і Генрі Вінклер («Баррі»), Бретт Голдстін, Тохіб Жімо і Нік Мохаммед («Тед Лассо»), Тайлер Джеймс Вільямс («Початкова школа «Ебботт»), Тоні Шалуб («Дивовижна місис Мейзел»), Боуен Янг («Суботнього вечора у прямому ефірі»)

Найкраща актриса другого плану у комедійному серіалі

Джуно Темпл, Ханна Уеддінгем і Сара Найлз («Тед Лассо»), Кейт Маккіннон («Суботнього вечора у прямому ефірі»), Шеріл Лі Ральф і Жанель Джеймс («Початкова школа «Ебботт»), Ханна Ейнбіндер («Хітрості» Алекс Борштейн («Дивовижна місис Мейзел»)

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі чи антології

Сет Роген («Пем і Томмі»), Вілл Поултер, Майкл Сталберг та Пітер Сарсгаард («Ломка»), Джейк Лесі, Стів Зан та Мюррей Бартлетт («Білий лотос»)

Міні-серіал "Білий лотос"

Найкраща актриса другого плану у мінісеріалі чи антології

Олександра Даддаріо, Сідні Суїні, Дженніфер Кулідж, Конні Бріттон і Наташа Ротуелл («Білий лотос»), Кейтлін Дівер та Мер Віннінгем («Ломка»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, хто став лауреатом премії «Еммі» минулого року.

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