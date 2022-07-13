Верховний Суд підтвердив правоту «Дарниці» у суперечці з «Фармаком» через «Корвалол»

30 червня Верховний Суд України поставив крапку у багаторічній суперечці фармацевтичних компаній «Дарниця» та «Фармак» з приводу торгових марок «Корвалол-Дарниця» та «Корвалол Corvalolum». Про це повідомила пресслужба «Дарниці».

30 червня Верховний Суд України розглянув касаційну скаргу «Дарниці» на рішення апеляційного суду, який дозволив повторний розгляд справи, раніше вже вирішеної на користь «Дарниці». Колегія суддів ВС постановила, що «нова обставина», на яку посилалися представники «Фармаку» (визнання іншої належної «Фармаку» торговельної марки добре відомою), не є підставою для перегляду справи.

«Суд врахував, що принцип правової визначеності вважається одним з елементів належної судової процедури. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав про важливість забезпечення принципу юридичної визначеності як елементу верховенства права, який, окрім іншого, вимагає, щоб ухвалене судами остаточне рішення не могло бути скасованим», — підкреслюється на сайті Верховного Суду.

Таким чином, Верховний Суд затвердив рішення Київського Господарського суду, яким «Фармаку» було відмовлено у задоволенні позову проти «Дарниці» та Українського інституту інтелектуальної власності щодо знаку «Корвалол-Дарниця».

Судові розгляди між «Фармаком» та «Дарницею» з перервами продовжуються ще з середини 2000-х років. Процес розпочався після спроби представників «Фармаку» привласнити ексклюзивні права на виробництво «Корвалолу» в Україні. У «Дарниці» стверджують, що виступили проти такої монополізації, щоб зберегти конкуренцію на ринку та не допустити підвищення ціни на поширений препарат.

«В 2011 році суд вперше визнав право компанії „Дарниця“ випускати „Корвалол“ під власним торговим знаком. В 2020 році суд задовольнив позов компанії про визнання „Корвалолу-Дарниця“ добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг з метою запобігти виробництву контрафакту та нелегальному розповсюдженню ліцензованої фармацевтичної продукції. Зараз право компанії „Дарниця“ на знак „Корвалол-Дарниця“ остаточно підтверджене рішенням Верховного Суду», — резюмували в компанії.

Фото Pixabay

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