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Блокада Калінінграда: що вирішила Єврокомісія

20:50 13 липня 2022
Потяг із російськими вантажами

У середу, 13 липня, Єврокомісія оприлюднила додаткові інструкції для всіх держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з росії. Уточнення були потрібні у зв'язку з відмовою Литви пропускати санкційні вантажі в Калінінград. Згідно з новими правилами, росія отримала дозвіл без особливих обмежень перевозити транзитом через територію країн ЄС залізницею цивільні вантажі, серед яких і ті, що входять до «чорних» списків.

При цьому держава, через територію якої здійснюється подібне перевезення, має перевірити, чи залишаються обсяги транзиту в межах середніх історичних показників за останні три роки. У Брюсселі вважають, що це допоможе виявляти моделі торгівлі в обхід чинних санкцій.

Єврокомісія заявила, що автомобільні перевезення російських експедиторів територією ЄС залишаються під забороною.

Залізницею заборонено перевозити вантажі подвійного призначення, тобто ті, що можуть використовуватися у військових цілях.

Тим часом з 11 липня в Литві набула чинності заборона на ввезення цементу, деревини, спирту та інших товарів російського походження на територію Європейського Союзу. Це обмеження стосується також і транзиту до Калінінграда.

МЗС Росії вимагало скасувати обмеження. Москва вважає дії Вільнюса «провокаційними та порушуючими міжнародно-правові зобов'язання». Кремль загрожує Литві жорсткою відповіддю.

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