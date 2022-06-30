Єврокомісія та Литва готові дозволити постачання санкційних вантажів до Калінінграду

У середу, 29 червня, стало відомо, що транзит вантажів через Литву до Калінінграда з інших регіонів росії можуть відновити без обмежень протягом найближчого тижня. Єврокомісія схиляється до компромісного рішення, щоб розрядити атмосферу в регіоні.

В цей час Брюссель і Вільнюс обговорюють можливість внесення винятків до чинного шостого пакета санкцій ЄС щодо Росії. Через нього Литва припинила транзит до Калінінграда російських вантажів. Це викликало гучне невдоволення у Кремлі. На адресу Вільнюса посипалися погрози.

МЗС росії зажадал скасувати обмеження. Москва звинуватила у всьому литовську владу. У відповідь Вільнюс наголосив, що через Литву не заборонено транзит пасажирів, а також вантажів, які не підпадають під санкції ЄС.

Обмеження транзиту було запроваджено 18 червня. У МЗС Литви зазначили, що вони стосуються, зокрема, російської сталі та інших виробів із чорних металів, будівельних матеріалів, цементу.

Секретар Ради безпеки росії Микола Патрушев заявив 21 червня, що в Москві проробляються заходи у відповідь, які «буде вжито найближчим часом». «Вони негативно вплинуть на населення Литви», — пригрозив він.

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель назвав звинувачення Кремля на адресу литовської влади «чистою пропагандою». «Литва не приймала жодних односторонніх національних обмежень», — наголосив Боррель.

Однак тепер Єврокомісія схиляється до того, щоб розрядити напруженість. Джерела Reuters у Брюсселі зізналися — є побоювання, що Кремль може вдатися до військового шляху вирішення спору.

На Єврокомісію тисне Німеччина. У Литві дислоковані німецькі солдати, і Берлін побоюється, що може бути втягнутим у конфлікт. Крім того, уряд ФРН вважає, що Москва може у відповідь перекрити постачання газу.

«Ми маємо дивитися правді в очі. У путіна набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс», — заявив один із брюссельських чиновників Reuters. За даними агентства, про те, що Калінінградську область зроблять винятком із чинного списку санкцій, може бути оголошено до 10 липня.

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