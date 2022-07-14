Євгенія Гапчинська розповіла, як змінила її війна та хто допоміг пережити психологічну травму

Знаменита українська художниця Євгенія Гапчинська, будинок якої пограбували та розбили рашисти, розповіла, як її змінила війна та хто допоміг пережити психологічну травму.

Перші тижні російського вторгнення Євгенія провела в Києві, а потім виїхала до Німеччини. На початку травня художниця повернулася додому та була шокована побаченим. Через потрясіння вона навіть не могла доторкнутися до пензлів.

І лише за місяць Гапчинська намалювала перші дві післявоєнні картини, одна з яких присвячена великому другу України Борису Джонсону.

У студії «Сніданку з 1+1» Євгенія зізналася, що допоміг їй впоратися з її станом друг — телеведучий Юрій Горбунов.

«У мене багато друзів і знайомих, і так сталося, що з усіх був один чоловік на землі, який мені зателефонував і запитав мене три слова: „Тобі потрібна допомога?“. То був Юра Горбунов. Інші мене питали „Як ти“, але, як правило, смс-кою, і коли я писала, що будинок розграбований, мені важко, чоловік у ЗСУ, то люди писали „добре, будемо на зв'язку“ і було видно, що хочуть відрізати. Горбунов мені допоміг з усім, що я його попросила. Знайшов психолога, не знаю, яким дивним чином це спрацювало, але вже через дві зустрічі з ним я почала сміятися та працювати», — розповіла Гапчинська.

Її будинок у Макарівському районі Київської області поки непридатний для проживання. Рашисти його понівечили і пограбували. Наразі Гапчинська збирає гроші на перекриття даху, яке планує завершити до осені, щоб урятувати будинок від негоди.

«Що мені так боліло? Це був будинок, де ти спиш, їси, вкладаєш дітей спати, ти тут вагітна була… Це будинок, у якому я зубною щіткою мила кути. І ти заходиш, а там ніби сатана промчав. Стигне у жилах кров, у мене ноги підкосилися, я схопилася за кухонну поверхню, яка була прострілена та роздерта, і просто вила та голосила, як звір», — розповіла Гапчинська.

Євгенія каже, що ця війна показала колосальну різницю між росіянами та українцями. За її словами, наші люди вміють мріяти та творити, а рашисти — лише руйнують. Однак вона не сумнівається, що житиме у своєму будинку і каже, що зробить його ще кращим.

Чоловік Гапчинської Дмитро воює у лавах ЗСУ кулеметником. Діти дуже сумують за татом, найбільше — чотирирічний син Микола. Євгенія дослухалася порад психологів і не приховує від сина, що на вулиці війна, а тато захищає Україну.

Раніше російськомовна Євгенія, яка родом із Харкова, зараз перейшла на українську. І додає, що її надихнув земляк співак Володимир Дантес.

«Дантес з мене зняв це прокляття помилок. Коли я почула, що він порадив не боятися, мені стало легше розмовляти. Я тепер не соромлюся, а питаю, як правильно сказати те чи інше слово», — наголосила Євгенія.

Рашисти зруйнували та пограбували будинки багатьох українців, у тому числі й знаменитостей. Телеведучий Вадим Карп'як розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ», як він відновлює свій будинок у Бучі.

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