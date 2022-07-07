«Відплакала, відрізала волосся. Бережу сина, молюсь за чоловіка»: відома українська художниця розповіла, що рашисти зробили з її будинком під Києвом

У домі відомої художниці Євгенії Гапчинської під Києвом, як і на дачі лідера гурту «ВВ» Олега Скрипки, «похазяйнували» окупанти, які захопили частину Київської області на початку широкомасштабного вторгнення.

«Мені скоро 48 років. У мене доросла дочка та 4-річний син. Мій чоловік у ЗСУ з 24 лютого. Мій дім знаходиться в Макарівському районі, біля Києва. Будинок був окупований росіянами, він побитий і пограбований. Зараз я в Києві. Відплакала, відрізала волосся. Бережу сина, молюся за чоловіка. Дякую Богу, що жива», — написала Євгенія Гапчинська в соціальних мережах, зізнавшися, що раніше про себе нічого не писала.

Вона не стала докладно розповідати, що зробили з їхньою домівкою росіяни, лише додала, що почала працювати і виклала на своїй сторінці в соцмережах фото картини. На ній зображені дівчинка та єдиноріг, яких взяли у кільце тигри. Картина називається «Я безстрашна».

Фото Євгенії Гапчинської

Художниця до війни брала участь у більш ніж 35 виставках, співпрацює з видавництвом «А-ба-ба-га-ла-ма-га», зокрема, проілюструвала книгу Івана Малковича «Ліза та її сни». 2008 року «Укрпошта» ввела в обіг марки «Знаки Зодіаку» авторства художниці, а 2010 року книга «Піратські історії», проілюстрована Євгенією Гапчинською, потрапила до каталогу найкращих дитячих книг світу «White Ravens 2010». Роботи художниці зберігаються у європейських музеях та приватних колекціях.

Раніше про знищення свого будинку під Гостомелем розповідав лідер «Другої ріки» Валерій Харчишин. Будівля повністю згоріла. А квартира батьків співачки та телеведучої Олі Цибульської в Ірпені перетворилася на руїни.

Згорів ущент і будинок журналістки, ведучої інформаційної програми «Сегодня» (канал «Україна») Анни Панової. Вона, як і Євгенія Гапчинська, мешкала у Макарівському районі.

Фото зі сторінки Євгенії Гапчинської у соцмережах

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