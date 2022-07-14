«Перемкнуло»: у чемпіонаті Канади футболіст не забив гол з лінії чужих воріт (відео)
Про матч середняків чемпіонату Канади між «Валуром» із Вінніпега та «Уондерерс» із Галіфакса говорить футбольний світ завдяки курйозному епізоду, коли форвард господарів поля Вільям Акіо вибив м'яч з лінії… чужих воріт.
На 18-й хвилині зустрічі за рахунку 0:0 гравці «Валура» провели швидку атаку через центр поля, і форвард господарів Александро Ріггі встиг проштовхнути м'яч під воротарем. Здавалося, гол неминучий, але коли м'яч вже перетинав лінію воріт, «героєм епізоду» став нападник «Валура» Акіо. 23-річний уродженець Південного Судану замість того, щоб або не чіпати м'яч, що котився в сітку, або добити його у ворота, взяв та й врятував гостей від голу, вибивши м'яч у поле. «Перемкнуло» — не інакше…
@ValourFootball pic.twitter.com/goNza77aeF #soccer #CanPL— Sanny Rudravajhala (@SannyR1985) July 10, 2022
У мережі «подвиг» Акіо вже назвали «промахом століття». До речі, ще щастя нападника, що «Валур» на 84-й хвилині все ж забив переможний м'яч і вирвав перемогу — 1:0.
«Я просто думав, що м'яч вже перетнув лінію воріт, я виб'ю його з воріт і побіжу вітати Ріггі з голом, — пояснив Вільям Акіо свої дії в інтерв'ю northerntribune.ca. — Люди скажуть те, що вони збираються сказати. Що є, то є. Це був жахливий промах, і, мабуть, ви, хлопці, засміялися. Деякі люди зляться. Зараз я нічого не можу з цим вдіяти — просто потрібно зберігати позитивний настрій та не звертати уваги».
Зазначимо, що канадська прем'єр-ліга — окремий турнір, а найпрестижнішою лігою на території Північної Америки є MLS.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Лізі чемпіонів забитий неймовірний переможний гол прямим ударом з кутового на 123-й хвилині.
Фото ФК «Валур»84
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