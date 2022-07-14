У Лізі чемпіонів забито неймовірний переможний гол прямим ударом з кутового: відео шедевра на 123-й хвилині

Неймовірною розв'язкою завершився поєдинок у відповідь першого відбірного раунду Ліги чемпіонів між грузинським «Динамо» з Батумі та словацьким «Слованом» (1:2). Долю путівки до наступного раунду ЛЧ вирішив неймовірний гол, який гості забили на 123-й хвилині прямим ударом з кутового!

Перша зустріч суперників тиждень тому у Братиславі завершилася внічию — 0:0. Не побачили вболівальники голів і в основний час поєдинку у відповідь у Батумі. В овертаймі «Динамо» таки забило м'яч, але на 115-й хвилині словаки зусиллями вірменського легіонера Тиграна Барсегяна зрівняли рахунок — 1:1. А коли до серії післяматчевих пенальті залишалися лічені секунди, знаменитий футболіст збірної Словаччини 32-річний Володимир Вайсс, відомий за виступами за «Манчестер Сіті», «Рейнджерс», «Еспаньол», «Пескару», «Болтон», «Олімпіакос» та ряд катарських клубів, створив шедевр. Готуючись подати кутовий, чемпіон Шотландії та Греції побачив, що голкіпер грузин вийшов із воріт, і сильним крученим ударом низом направив м'яч до сітки. Безпосередньо з кутової позначки!

За іронією долі, «Слован» очолює батько героя поєдинку Володимир Вайсс-старший, який у 2016—2020 роках працював головним тренером збірної… Грузії.

Додамо, що у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому київське «Динамо» зіграє з турецьким «Фенербахче», «Слован» битиметься з клубом гравця збірної України Олександра Зубкова — угорським «Ференцварошем».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Норвегії телекоментатор збожеволів після неймовірного голу воротаря.

Фото ФК «Слован»

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