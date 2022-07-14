Смерть далеко від лінії фронту: на Житомирщині автомобіль лісників підірвався на міні, загинули 2 людини

У лісі Житомирської області загинули двоє працівників державної лісової охорони. Про це повідомив голова Коростенської райдержадміністрації Юрій Тарасюк.

Трагедія сталася близько 11 години дня у Заліському лісництві.

Лісовою дорогою машина лісників наїхала на міну. Внаслідок наїзду стався вибух. Двоє людей загинули на місці, 6 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Усіх постраждалих доставлено до медичних закладів Житомирщини.

«Від свого імені, від імені працівників Коростенської районної військової адміністрації висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Це непоправна втрата. Війна, розв'язана росією, та її наслідки забирає найкращих з найкращих», — пише Тарасюк.

Нагадаємо, у червні біля хутора Почепин у Київській області на міні підірвалася вантажівка. Навесні під час польових робіт аналогічні підриви відбувалися з тракторами, які працювали на полях Чернігівщини.

Фото соцмережі

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