«Знищуємо до півтори тисячі боєприпасів за добу»: на розмінування Чернігівщини знадобиться декілька років

Як мінімум декілька років потрібно, аби звільнити землі Чернігівщини від російських снарядів, мін та авіабомб. Такі попередні невтішні висновки саперів-рятувальників.

- З початку нашої роботи на Чернігівщині 14 квітня ми вже знешкодили 10 300 боєприпасів, — розповів «ФАКТАМ» начальник відділення підводного розмінування групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Хмельницькій області Олег Савіцький. — Від снарядів та зенітних гармат калібру 30 міліметрів до надпотужних авіабомб вагою у 250 та 500 кілограмів, ракет до зенітно-ракетних комплексів «Бук» та «С-300», реактивних систем залпового вогню «Град» та «Ураган». Усе це найновіші сучасні російські боєприпаси.

Стільки смертоносного залізяччя зібрано виключно у Ніжинському та Прилуцькому районах Чернігівщини. Це наша зона відповідальності. Їх вилучали ми та наші колеги з Вінниччини, Полтавщини, місцеві сапери ДСНС.

- Цифра вражає. Це скільки боєприпасів за добу ви знищуєте?

- До півтори тисячі боєприпасів. Рекорд — 1800 одиниць за добу. За цими астрономічними цифрами — наша клопітка та важка праця.

— Якби ці 10 тисяч мін, снарядів та бомб зібрати у одну купу, мабуть, вийшла б справжня єгипетська піраміда. Скільки людей ви врятували, ліквідувавши небезпечні боєприпаси?

- Чесно кажучи, ніколи не думав про це. Але про вбивчу силу цих боєприпасів я розповім на прикладі фугасних авіабомб вагою у 250 кг та півтонни. Їх можуть підняти лише декілька людей за допомогою потужного автокрану. Радіус розльоту її осколків становить близько кілометра. А від вибуху утворюється вирва глибиною понад десять метрів, або й більше. А ми вже знешкодили дві такі бомби вагою у півтонни. От і порахуйте, скільки людей врятовано.

Дуже потужні ракети до ЗРК «Бук» чи «С-300». Там вага бойової частини складає більше 50 кілограмів. Саме з такої ракети росія у 2014 році вразила малазійський літак МН17 на Донбасі. У деяких селах окупанти дислокували свої підрозділи протиповітряної оборони. А коли ворог був звідти вибитий, там так і лишились пошкоджені та цілі ракети.

- Які ще боєприпаси становлять найбільшу загрозу для людини?

- Боєприпаси до реактивних систем залпового вогню «Град» калібру 122 міліметри та «Ураган» — 240 міліметрів. Знаходили касетні боєприпаси — аби цілеспрямовано нищити та калічити касетами із дрібними осколками якомога більше людей. Їхнє використання заборонено міжнародними конвенціями. Але росія їх ігнорує.

- Російські пропагандисти виправдовували своїх військових злочинців, що, мовляв, ті стріляють лише високоточною зброєю по воєнних об’єктах, а мирне населення не страждає…

- Нісенітниці. Авіабомби, насправді, не керовані. Пілот літака їх скидає, вони вражають площі, а не конкретні об’єкти.

Знаходимо безліч заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін, Окупанти їх ставили, де бачили: у будинках, на вулицях, дорогах, у лісах. Або машина, або людина таки підірвуться. На жаль, маємо випадок, коли у селі на протитанковій міні підірвався трактор. Саме тому кожен виявлений нами боєприпас документують правоохоронці, які збирають доказову базу воєнних злочинів росії проти України.

- Враховуючи масштаби мінувать, коли ж вдасться остаточно звільнити землю від цієї прихованої залізної смерті?

- За найбільш реалістичними прогнозами, мінімум через декілька років.

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Фото надано пресслужбою ГУ ДСНС у Хмельницькій області

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