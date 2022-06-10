34.42 / 35.34 36.29 / 37.62
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Наслідки путінської війни: під Києвом на міні підірвалася вантажівка (фото)

17:21 10 червня 2022
Наслідки путінської війни: під Києвом на міні підірвалася вантажівка (фото)

У п'ятницю, 10 червня, біля хутора Почепин у Київській області на міні підірвалася вантажівка.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 10:13.

Читайте також: «Ніколи до нього не підходьте!»: відомий журналіст попередив про смертельну небезпеку

«На місце події прибули рятувальники з Макарова та з'ясували, що автомобіль „DAF“ з причепом, який наповнений піском підірвався на міні і спалахнув», — зазначають у ДСНС.

Автомобіль віз пісок

Рятувальники ліквідували спалах

До ліквідації пожежі залучали п'ятьох рятувальників.

Згодом з'ясувалося, що водій, на щастя, значних травм не отримав.

Нагадаємо, у квітні аналогічні підриви відбувалися із фермерськими тракторами, які працювали на полях Чернігівщини.

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рашист Петрунін

«Роздягав до спідньої білизни і змушував стояти біля трупів»: оголосили про підозру військовому коменданту із Самари

Подвойте врожай помідорів, огірків та&nbsp;інших овочів: дайте рослинам це&nbsp;підживлення, і&nbsp;вони завалять вас своїми плодами (відео)

Подвойте врожай помідорів, огірків та інших овочів: дайте рослинам це підживлення, і вони завалять вас своїми плодами (відео)

Акція під посольством росії в Києві

Для окупантів розпочнеться пекло: відомий екстрасенс назвав дату програшу війни росією

Комарі

Ви не підозрювали, але цей доступний засіб позбавить вас влітку від мух та комарів у будинку, навіть у нічний час (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.