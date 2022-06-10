Наслідки путінської війни: під Києвом на міні підірвалася вантажівка (фото)

У п'ятницю, 10 червня, біля хутора Почепин у Київській області на міні підірвалася вантажівка.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Повідомлення про подію надійшло до рятувальників о 10:13.

«На місце події прибули рятувальники з Макарова та з'ясували, що автомобіль „DAF“ з причепом, який наповнений піском підірвався на міні і спалахнув», — зазначають у ДСНС.

Автомобіль віз пісок

Рятувальники ліквідували спалах

До ліквідації пожежі залучали п'ятьох рятувальників.

Згодом з'ясувалося, що водій, на щастя, значних травм не отримав.

Нагадаємо, у квітні аналогічні підриви відбувалися із фермерськими тракторами, які працювали на полях Чернігівщини.

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