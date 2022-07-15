«Просто дурепа. Нема з ким говорити»: MamaRika висловилася про Тодоренко й захопилася Вірою Брежнєвою

Популярна співачка MamaRika, яка випустила чуттєвий кліп «Як ти там живеш», різко пройшлася мовчазною Регіною Тодоренко, яка ігнорує війну в Україні, ракетні удари по її рідній Одесі та іншим мирним містам.

В інтерв'ю Аліні Доротюк MamaRika назвала Тодоренко боягузливою дурепою, яка боїться говорити через свого чоловіка — російського виконавця Влада Топалова та «різні політичні погляди з ним».

«Що це за внутрішній сімейний патріархат? По-друге, твоя сім'я живе в Одесі… Усі там кажуть, що вона вагітна. Але яке це має відношення до позиції та усвідомленості?! Я впевнена, що якби вона дуже хотіла, вона має якісь заощадження, якщо так боялася залишитися без бабок, то вона б взяла ті заощадження з собою і повернулася б додому. Але вона нічого не зробила. Мене розриває. Це маразм та дно. Дурниця. Там нема з ким говорити», — емоційно сказала MamaRika.

Вона впевнена, що після всього земляки не вибачать Тодоренко, навіть якщо вона надумає вибачитись. Співачка вважає, що для Регіни дорогу в Україну точно закрито.

«Сиди там. Не дай Бог на цю землю твоя нога ступить. Вона тобі обпалюватиме ноги. І твої діти, і твої чоловіки і ти — сидите там і нехай буде так», — висловилася MamaRika.

Також вона припустила, що будуть питання до багатьох артистів, які виступали у Росії після 2014 року. Багато хто з них з початку російського вторгнення змінили свою думку й надають допомогу своїй країні. MamaRika згадала про Віру Брежнєву, яка організувала свій волонтерський штаб та збирає гуманітарну допомогу, опікується притулками.

«Я заїжджала в один притулок у місті Чернівці. Я бачу, що вона допомагає і взагалі багато всього робить. Тут однозначно людина включилася одразу, коли все це почалося», — пояснила свою думку співачка.

Також MamaRika пояснила, чому так важливо зараз говорити українською, не слухати та не дивитися російський контент у YouTube.

«Я хочу звернутися до тих, хто слухає це гівно і монетизує у такий спосіб, спонсорує війну. Тому що люди навіть не розуміють, що просто одного разу послухавши російський контент, подивившись у YouTube якусь передачу або послухавши російську пісню, ви спонсоруєте війну. що це зараховується на їх рахунок, вони це потім вкидають у їхню економіку, в результаті ці гроші йдуть на зброю, якою знищують наші будинки, наші життя. Тому я вас прошу, закликаю, народе, перестаньте підтримувати оркістанський рух, будь ласка», — сказала співачка.

Нагадаємо, раніше Оле Поляковій та Маші Єфросініній дісталося за російську мову в їхньому шоу «Дорослі дівчатка». Зіркам довелося пояснити.

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter