Оля Полякова відповіла на хейт через російську мову

Популярна співачка Оля Полякова, яка повернулася до України та виступила перед нашими захисниками, відповіла на хейт через російську мову. Артистку розкритикували за те, що вона з Машею Єфросініною вирішили вести свій проект «Дорослі дівчатка» російською мовою. Глядачі жорстко розкритикували зірок за мову окупантів

Полякова пояснила, що зараз активно вчить українську, давно розмовляє нею у публічному просторі, але поки що не володіє нею так вільно, щоб легко жартувати, імпровізувати.

«Наш проект з Машею — він на кухні з подружкою. У нас мільйони людей, які на кухні з подружками, з рідними у колі говорять так, як вони звикли. Там, де є ця хімія. Ми ж виходимо на YouTube, на особистому. Ми розповіли своїм передплатникам, що такої хімії, коли ми жартуємо і так далі, українською мовою поки що немає. Ми дуже сильно вчимо мову. Я щодня займаюся. Це обов'язково буде. Обов'язково. Але зараз ми спробували, а у нас вийшло „Як це слово перекладається? А це як?“. У чому сила „Дорослих дівчаток“? Це серйозні проблеми через сміх. Для цього потрібно вміти гуморити і не перекладати в голові, як ми це зараз робимо, а це треба думати українською. Це прийде. Дайте нам трішечку часу», — сказала Полякова.

Вона також запевнила, що зараз готує новий україномовний альбом і готова відмовитися від російського репертуару, який, на її думку, вже не на часі. Але в побуті, вдома на кухні, вона продовжує говорити російською. І попросила з розумінням поставитися до цього.

«Я хочу донести свій меседж офіційно. На телебаченні я розмовляю виключно українською. Я даю інтерв'ю українською, я веду як ведуча українською вже давно, я зараз пишу дуже гарний альбом українською мовою, бо я розумію, що це теж має дуже великий вплив. Мова — дуже важлива, це правда… Але можна, люди у себе на кухні говоритимуть, як хочуть?», — сказала Оля у програмі «Зірковий шлях».

Нагадаємо, Оля Полякова на початку російського вторгнення із доньками виїхала до Франції, де зупинилася у своєї подруги Ніки Білоцерківської.

Повернувшись до України, артистка виступила у столичному метро.

Старша дочка співачки Маша вступила до іноземного музичного вишу.

Фото instagram.com/polyakovamusic

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