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Посилення агресії рф лише посилить підтримку США України, — голова комітету Сенату з розвідки

11:51 15 липня 2022
Марк Ворнер

Американський сенатор від штату Вірджинія, голова комітету Сенату з розвідки Марк Уорнер заявив, що посилення агресії росії проти України спричинить посилення підтримки України з боку США. Сенатор також наголосив, що продовжить роботу над допомогою Україні в галузях безпеки, роботі розвідки та на дипломатичному рівні.

«Жорстокі дії та риторика, які ми бачимо у путіна в останні місяці, лише продовження довгої серії наступальних дій президента росії. Посилена агресія росії лише посилить підтримку США наших українських партнерів та зміцнить колективну оборону НАТО», — заявив американський політик.

Він наголосив, що продовжується тісна взаємодія з партнерами та союзниками, щоб представити єдину позицію, рішуче протидіяти російській агресії.

«Я рішуче продовжуватиму працювати над тим, щоб Україна мала дипломатичну, силову та розвідувальну підтримку, якої вона так гостро потребує», — підкреслив сенатор Марк Уорнер.

Раніше американський сенатор від штату Пенсільванія Пет Тумі закликав забезпечити перемогу України, а також провчити путіна та інших диктаторів, які спостерігають за ситуацією: «Нехтування суверенітетом сусідньої держави є великою помилкою».

Раніше також у Європейському парламенті представник Франції депутат Рафаель Глюксманн закликав визначити стратегічною метою ЄС в Україні військову поразку росії.

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