«Суд» бойовиків «ДНР» виніс смертний вирок полоненим іноземцям, які воювали за Україну

Двоє громадян Великобританії — Шон Піннер та Ейден Еслін, а також громадянин Марокко Саадун Брагім, які воювали за Україну та потрапили у полон до бойовиків, «суд» в «ДНР» засудив до страти. Свого часу обміняти британців на чоловіка пропонувала дружина заарештованого народного депутата України Віктора Медведчука Оксана Марченко.

«РБК» повідомляє, що 48-річний Піннер у лавах ЗСУ працював інструктором. Він потрапив у полон у квітні 2022 року разом із бійцями підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ у Маріуполі. Серед морських піхотинців був і 27-річний Еслін.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що офіційний Лондон відмовляє британських громадян відвідувати Україну та брати участь у бойових діях. За його словами, Еслін раніше служив у Збройних силах України, а тому не може вважатися найманцем. Адже це одна із «статей», яку інкриміную іноземцям.

Також повідомляється, що це рішення може бути оскаржене і що іноземці можуть просити про помилування. В останньому випадку смертна кара через розстріл може бути замінена на довічне або 25 років колонії.

Раніше у «ДНР» заявляли, що смертні вироки в «республіці» можуть винести і українським бійцям, яких вивезли з «Азовсталі».

Фото Pixabay

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