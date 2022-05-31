«Смертна кара»: окупанти погрожують стратити українських полонених, серед яких бійці «Азову»

Як повідомив кремлівський ЗМІ «Інтерфакс», посилаючись на голову так званого міністерства юстиції самопроголошеної «ДНР» Юрія Сироватка, деяким українським полоненим, у тому числі тим, хто здався на «Азовсталі», загрожує найвища міра покарання — смертна кара.

«Справедливе рішення щодо кожного конкретного випадку буде винесено у правовому полі. Попередньо можу сказати, що серед тих, хто перебуває під вартою, є такі особи, яким буде присуджено найвищу міру покарання. Згідно з Кримінальним кодексом ДНР, це смертна кара», — заявив бойовик.

Нагадаємо, 16 травня розпочалась евакуація із заблокованого російськими загарбниками заводу «Азовсталь». Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з «Азовсталі» важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану. 25 травня дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка заявила, що захисники «Азовсталі» утримуються в полоні у задовільних умовах. Станом на 30 травня дружини полонених захисників «Азовсталі» не знають, де та в яких умовах росіяни утримують українських військових. Про це повідомляє видання CNN.

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