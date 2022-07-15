Лазебна подала у відставку: стало відомо, хто очолить Мінсоцполітики замість неї

Глава Міністерства соціальної політики Марина Лазебна подала у відставку. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Причина, через яку Лазебна йде у відставку, не називається.

Марина Лазебна очолює міністерство соціальної політики з березня 2020 року. Чутки про її можливу відставку з посади міністерки ходили ще восени 2021 року.

Днями про можливу відставку голови Мінсоцу у соцмережі написав нардеп Ярослав Железняк. За його інформацією, новим міністром може стати голова соціального департаменту Офісу президента Оксана Жолнович.

Жолнович родом зі Львову, кандидат юридичних наук. Назва її дисертації «Система трудового права України». Юристка запропонувала структуру проєкту Трудового кодексу України.

У квітні цього року Марина Лазебна дала велике інтерв'ю «ФАКТАМ». У ньому вона розповіла про механізм виплат субсидій, пільг, соціальних допомог, які діють під час війни, а також державні програми для підтримки українців, які втратили житло та роботу.

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter