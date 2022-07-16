Легендарному спортсмену повернули «золото» Олімпіади через 110 років після тріумфу

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно оголосив американця Джима Торпа чемпіоном Олімпіади у двох видах — п'ятиборстві та десятиборстві.

Примітний цей факт тим, що самі Ігри пройшли понад сто років тому, в 1912 році, у Стокгольмі. Спортсмен переміг у восьми з 15-ти дисциплін, а встановлений рекорд у десятиборстві — 8413 очок — тримався понад два десятиліття. На виступ Джима не вплинув навіть той прикрий факт, що перед стартами вкрали його легкоатлетичні туфлі. Зрештою, американець знайшов у сміттєвому баку дві туфлі від різних пар, та ще й різного розміру — і в них узяв участь у змаганнях.

Американець Джим Торп змагався у різних туфлях, знайдених на смітнику

Ось тільки в 1913-му Торпа позбавили завойованих медалей після того, як з'ясувалося про виступи американця за бейсбольну команду на напівпрофесійному рівні (а в Олімпіадах на той час дозволяли брати участь лише аматорам).

У 1982-му, через 29 років після смерті Джима від наслідків серцевих нападів, представники МОК передали сім'ї спортсмена дублікати золотих медалей Ігор-1912, проте його статус одноосібного переможця Олімпіади не було відновлено. Зрештою, справедливість ібло відновлено цього року — після консультацій з олімпійськими комітетами Швеції та Норвегії (саме представники цих країн, Карл Хуго Вісландер та Фердинанд Б'є, були оголошені чемпіонами Ігор після дискваліфікації американця) Торпу все ж таки повернули звання одноосібного чемпіона Олімпіади.

Додамо, що історія життя Торпа була екранізована у фільмі «Джим Торп: справжній американець», що вийшов у 1951 році, а за підсумками опитування, проведеного авторитетним телеканалом ABC Sports у 2012-му, Джима було визнано найвидатнішим атлетом минулого століття, де він випередив таких легенд, як Майкл Джордан, Уейн Гретцкі, Пеле, Мохаммед Алі та інших.

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