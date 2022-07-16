«За її життя боролись два дні» — кількість жертв після обстрілу Вінниці зросла

Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці, який стався вранці 14 липня, загинуло вже 24 особи. У обласній лікарні імені Пирогова померла жінка, яка отримала численні опіки. Про це заявив голова ОВА Сергій Борзов.

«На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні — 85% опіків. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. 4 залишаються в розшуку зниклих безвісти…», — заявив він.

Відомо, що черговою жертвою окупантів стала жителька села Лука-Мелешківська Ніна Нелегач. Того дня вона знаходилась в епіцентрі вибухів та зазнала важких травм, після яких її відправили у опіковий центр. Жінка перебувала у критичному стані, але односельчани вірили у диво та збирали кошти на її лікування через доньку.

«Про час та місце поховання жінки буде повідомлено додатково. Держава-терорист росія, запускає крилаті ракети по мирному населенню, забирає життя та руйнує долі людей, — повідомляє спільнота „Лука-Мелешківська громада“ у Facebook — Будьте прокляті всі, хто причетний до геноциду українського народу!»

Додамо, що за даними обласного департаменту охорони здоров'я, наразі є усе необхідне для надання медичної допомоги потерпілим. Четверо осіб у критичному стані.

«Є 20-річна дівчинка в край важкому стані, вона має 98% опіків тіла. Підключена до апарату ШВЛ. Решта хворих теж важкі, але не настільки. Є і наш колега з „Нейромеда“. Він розуміє усю важкість ситуації, але тримається. Сьогодні двоє пацієнтів будуть прооперовані. Решта оперуватимемо завтра», — розповів лікар-ординатор Михайло Присяжнюк.

Як писали «ФАКТИ», серед загиблих від ракетного удару росії по Вінниці виявилися 35-річна жінка-стоматолог та її семирічний син.

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