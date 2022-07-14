«Таке не могли зробити люди, це — скоти»: Зеленський про обстріл рашистами Вінниці

Терористична російська федерація продовжує вбивати громадян нашої країни та вчиняти злочини проти мирних громадян.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, звертаючись 14 липня до учасників конференції Ukraine Accountability Conference, присвяченої військовим злочинам Росії.

«Вінниця — звичайне мирне місто. Крилаті ракети поцілили по двох громадських будівлях, розбито житлові будинки. У медичному центрі пожежа. Горіли машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди, це — худоба! Вісім ракет, дві з яких поцілили по центру міста!» — розповів він.

Зеленський закликав учасників конференції вшанувати пам'ять усіх загиблих унаслідок російської агресії з 2014 року. Президент, який перед цим говорив про збитий у 2014 році малазійське Boeing, зазначив, що йдеться про «всіх, хто був убитий росією на нашій українській землі та в українському небі».

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що 14 липня російські нелюди вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря.

На даний момент відомо про 22 загиблих, серед них — троє дітей. Таку страшну статистику навів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. За даними ДСНС, госпіталізовано 52 особи, з них 34 у тяжкому стані. Пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів. Продовжується пошук 46 осіб, зв'язок із якими відсутній. Загалом до лікарень звернулися 115 постраждалих.

Фото ДСНС України

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