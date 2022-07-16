Світ зруйнувався вмить: варварським ударом по Вінниці окупанти вбили 35-річну жінку-стоматолога та її маленького сина

Серед загиблих від ракетного удару росії по Вінниці, яких на даний момент налічується вже 24 особи (ще 11 осіб розшукуються), виявилися 35-річна мешканка Вінницької області Вікторія Рекута зі своїм семирічним сином Максимом.

Вікторія з сином на новорічному ранку

Коли трапився «приліт», Вікторія із сином перебували у медичному центрі «Нейромед», куди приїхали на прийом. Від медичного центру нічого не залишилося, загинули практично всі, хто там перебував (відомо, що вижили лише два лікарі, які зараз у тяжкому стані у лікарні).

Одразу після трагедії у соцмережах опублікували фотографії Вікторії та маленького Максима, яких розшукували родичі. А вже надвечір з'явилася інформація про те, що ні мати, ні син не вижили.

— У це неможливо повірити, — сказала «ФАКТАМ» хороша знайома родини Надія Дзьобко. — Віка з Максимом жили не у Вінниці. Вони родом із села Мала Мочулка, а у селищі Теплик у Віки і її чоловіка була своя аптека. Там Віка працювала стоматологом. Вона була дуже гарним фахівцем, до неї їздив весь район. Раніше працювала у лікарні, а зовсім нещодавно відкрила приватний кабінет, про який давно мріяла. У Вінницю вони приїхали спеціально на прийом до медичного центру. Їх привіз туди чоловік Вікторії, вітчим Максима. Висадив їх біля клініки, а сам поїхав у справах. Вони були записані на прийом о 10:45. Тільки зайшли до клініки — і одразу стався вибух.

Хлопчик назавжди залишиться семирічним

Почувши в новинах про те, що сталося, рідні почали дзвонити Віці, але вона вже не виходила на зв'язок… Ми всі сподівалися, що вони з Максимом вижили, що їх дістануть з-під завалів живими. Їх знайшли увечері. Тіло Віки настільки обгоріло, що знадобилася експертиза, щоб переконатися, що це вона. Максимко обгорів менше, його хоча б можна було впізнати…

Це трагедія не тільки для їхньої родини, а для всіх нас. І Віка, і її син були чудовими людьми. Віка дуже багато займалася з Максимом, вкладала у його виховання всю душу. Попри розлучення з батьком Максима, вони зберегли добрі стосунки. І в неї, і в колишнього чоловіка Максим був єдиною дитиною. Колишні свекруха та свекор обожнювали Віку, називали її «наша Вікуся».

Зараз для них світ зруйнувався. Вони не знають, як жити далі. Та й ми теж не знаємо.

16 липня Вікторію з Максимом мають привезти до рідного села Мала Мочулка, де їх і поховають.

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію загиблої у Вінниці від російської ракети «сонячної» дівчинки Лізи.

821

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter