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Події

«В нього є вибір — або в тюрму, або на концерт кобзона»: вчитель з Херсонщини перейшов на бік окупантів

20:20 17 липня 2022
Руський мір&nbsp;— зло

Раніше вчив дітей географії, а зараз співпрацює з окупантами — мешканцю Каховки повідомлено про підозру у колабораціонізмі. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі. Йому загрожує до 2 років виправних робіт, або до 6 місяців арешту, або до 3 років в'язниці.

«За даними слідства, 61-річний місцевий житель, який раніше працював на посаді вчителя географії однієї із місцевих шкіл добровільно погодився на пропозицію представників окупаційної влади. Йому вони запропонували посаду так званого директора Каховської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3. На підозрюваного були покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та доручено активно здійснювати пропаганду у навчальному закладі серед педагогічних та технічних працівників, спрямовану на встановлення та утвердження тимчасової окупації м. Каховка. Також він проводить роботу з впровадження стандартів освіти держави-агресора у школі».

Із соцмереж стає зрозуміло, що мова йде про Ігоря Деменка. І для мешканців Каховки новина про вчителя-зрадника стала справжнім шоком.

Колаборант Ігор Деменко

«Така ганьба! Вчив моїх дітей, кожен рік на свято першого і останнього дзвоників такі слова гарні говорив, гімн співав, вишиванку вдягав, — пише Наталія Харитонова. — Заради чого така ганьба?»

Раніше «ФАКТИ» писали про незавидну долю ще одного зрадника з Херсонщини.

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