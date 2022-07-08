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Смерть зрадника: в окупованій Новій Каховці застрелили «заступника начальника поліції» ворога

17:42 8 липня 2022
Смерть зрадника: в окупованій Новій Каховці застрелили «заступника поліції» ворога

В окупованій Новій Каховці, де у травні викрали відомого українського журналіста, застрелили поліцейського Сергія Томку, який перейшов на російську сторону.

Про це повідомив у Facebook журналіст Олег Батурін.

За його словами, Томку застрелили у четвер, 7 липня, близько 15.30−16.00.

Інформацію підтверджує так званий Козачий союз «Область військ Донського». За даними його представників, 26-річного Томку застрелили у власній машині. Після захоплення Нової Каховки він агітував інших поліцейських перейти на бік росії, за що отримав «підвищення» до заступника начальника місцевої поліції.

Як відомо, ще 5 травня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру в колабораціонізмі.

Нагадаємо, раніше відразу кілька попереджень від партизанів отримав обранець від «Слуги народу» Олексій Ковальов, який перекинувся до рашистів. А Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом правоохоронцям із Бердянська, які зрадили присязі.

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