«До 10 днів легковики не пускатимуть»: один з пунктів пропуску на виїзд у Польщу закривають на ремонт

На кордоні із Польщею через ремонтні роботи тимчасово закриють на виїзд пункт пропуску «Краківець». Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби у Facebook.

«З 8 ранку 18 липня у пункті пропуску розпочнуться роботи з дооблаштування пункту пропуску в рамках проєкту „Відкритий кордон“. У зв’язку з цим пропуск легкових автомобілів на виїзд з України тимчасово здійснюватися не буде. Натомість пропуск легкових автомобілів на в'їзд через „Краківець“ здійснюватиметься без змін».

Відомо, що орієнтовний час для виконання обсягу робіт — до 10 днів. Про час відновлення пропуску легковиків на виїзд буде повідомлено додатково. Прикордонники просять громадян врахувати дану інформацію при плануванні поїздок до Польщі та обирати інші пункти пропуску.

Додамо, що Reuters, посилаючись на дані агентства ООН у справах біженців, повідомляє: від початку війни в Україні за кордон виїхало понад 9 мільйонів українців.

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