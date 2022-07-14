Польща посилила правила перетину кордону з домашніми тваринами: як ввезти улюбленця до сусідньої країни

Польща, яка вирішила забезпечувати українських біженців житлом, з 16 липня запроваджує нові правила перетину кордону з домашніми тваринами.

Про це повідомляє організація UAnimals.

Так, ввезення домашніх тварин на територію Польщі буде можливим за умови виконання таких вимог:

тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа;

тварина має діючу вакцинацію від сказу, яка була проведена не раніше дати мікрочіпування;

тварина має чинний паспорт європейського зразка.

При цьому польські ветеринарні служби не вимагатимуть довідки про стан здоров'я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Раніше повідомлялося, що українці, які виїхали за кордон після 24 лютого, можуть повернутися додому разом із домашніми вихованцями.

Нагадаємо, історія війни в Україні показала, наскільки українці прив'язані до своїх домашніх улюбленців, і на які подвиги готові заради їхнього порятунку.

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