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Тіну Кароль відправили в бан: Instagram'у не сподобалися пости співачки про війну в Україні

18:23 17 липня 2022
Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль, батько якої пішов у тероборону захищати Україну, найближчим часом спілкуватиметься з шанувальниками у Facebook — адміністрації Instagram не сподобалися її пости про війну.

На своїй сторінці у соцмережах вона повідомила, що її забанили і що на розблокування облікового запису піде деякий час.

Останній пост співачки датований 24 червня — у ньому Кароль писала про історичний момент, вітаючи Україну зі статусом кандидата у члени Євросоюзу: «Вітаю мою Батьківщину з історичним моментом істини, статусом країни-кандидата на вступ до ЄС! Кожен крок та добра справа кожного українця — це величезний крок до єдиної мрії — перемоги.

Шанувальники активно підтримували улюблену співачку.

До речі, Тіна Кароль — не єдина українська артистка, яка опинилася в подібній ситуації. Навесні цього року було заблоковано сторінку Олі Полякової, яка також тимчасово перебиралася до Facebook.

Також було видалено сторінку ведучого Олексія Дурнєва, якому довелося заводити резервний аккаунт. До речі, його останню публікацію датовано 7 травня цього року.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабної агресії Тіна Кароль виступала за кордоном, а в Україну повернулася лише через чотири місяці.

Фото Тіни Кароль із соціальних мереж

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