67-річний батько Тіни Кароль пішов у тероборону захищати Україну

Українська співачка Тіна Кароль, яка виступила на благодійному концерті в Лондоні, дала відверте інтерв'ю французькому виданню Le Figaro. Артистка розповіла, як її родина переживає війну, чому батько відмовився їхати з країни. 67-річний Григорій Ліберман, колишній військовий, міг виїхати за кордон, але вирішив записатися до лав тероборони, щоб захищати свою країну.

«В Україні живе моя сім'я і весь мій творчий колектив. Вони чекають на мене. Звичайно, я не знаю, коли зможу з ними побачитися. Як вони почуваються? Гнів і страх. Але вони якось продовжують жити. Батько міг би виїхати з країни у 67 років, але хоче залишитися захищати Україну. Він приєднався до добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було непросто», — сказала Тіна.

Співачка своєю зброєю називає музику. Вона їздить світом, щоб розповідати правду про війну в Україні, допомагає збирати кошти для країни.

Вона взяла участь у благодійному вечорі у Каннах, де вдалося зібрати 75 тисяч євро.

Раніше співачка побувала в Японії, де зустрілася з прем'єр-міністром та представниками бізнесу.

Фото instagram.com/tina_karol

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