Поїла черешень та побачила протитанкові огорожі: Тіна Кароль вперше за 4 місяці війни повернулася додому (фото)
Популярна співачка Тіна Кароль, яка виступала з початку війни за кордоном, повернулася до України. Вона побувала у своєму заміському будинку, де поїла черешень та помилувалася природою.
Фото з її Instagram перепостив у Facebook піар-менеджер Павло Орлов.
«Була вдома. Земля така ж родюча», — написала співачка під фото.
Ще Кароль виклала знімок, на якому зображені протитанкові огорожі.
«Але біль не вщухає. 131-й день війни. Слава героям» , — написала Тіна.
Нагадаємо, нещодавно Кароль виступила з благодійним концертом у чеському місті Брно. Виручені кошти від продажу квитків підуть на підтримку українських дітей. На сцені вона постала в атласній довгій сукні кольору канарки з драпіруванням на верхній частині.
Тіна Кароль підтримала заборону російської музики в Україні. На її думку, це питання назрівало вже давно. Такий крок стимулюватиме розвиток українського національного продукту, дасть шанс молодим виконавцям проявити себе.
Фото соцмережі164
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