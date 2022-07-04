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Поїла черешень та побачила протитанкові огорожі: Тіна Кароль вперше за 4 місяці війни повернулася додому (фото)

18:47 4 липня 2022
Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка виступала з початку війни за кордоном, повернулася до України. Вона побувала у своєму заміському будинку, де поїла черешень та помилувалася природою.

Фото з її Instagram перепостив у Facebook піар-менеджер Павло Орлов.

«Була вдома. Земля така ж родюча», — написала співачка під фото.

Ще Кароль виклала знімок, на якому зображені протитанкові огорожі.

«Але біль не вщухає. 131-й день війни. Слава героям» , — написала Тіна.

Нагадаємо, нещодавно Кароль виступила з благодійним концертом у чеському місті Брно. Виручені кошти від продажу квитків підуть на підтримку українських дітей. На сцені вона постала в атласній довгій сукні кольору канарки з драпіруванням на верхній частині.

Тіна Кароль підтримала заборону російської музики в Україні. На її думку, це питання назрівало вже давно. Такий крок стимулюватиме розвиток українського національного продукту, дасть шанс молодим виконавцям проявити себе.

Фото соцмережі

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