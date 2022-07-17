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Ілон Маск розлучився з актрисою та проводить час на яхті з таємничою незнайомкою

22:19 17 липня 2022
Ілон Маск з подругою

Найбагатша людина у світі Ілон Маск знову вільний. Як стверджують західні ЗМІ, американський мільярдер розлучився з австралійською актрисою Наташею Бассетт, яка майже вдвічі молодша за нього. Главу компанії Tesla та засновника SpaceX помітили на грецькому острові Міконос у компанії друзів. За чутками, Маск надавав знаки уваги таємничій незнайомці.

До Греції Ілон прибув разом зі своїми друзями — американським дизайнером одягу Сарою Стаудінгер та її чоловіком, головою ради директорів компанії Endeavour Арі Емануелем. Вони побралися місяць тому. Відпочинок на Міконосі для подружжя став медовим місяцем.

Ілон Маск та його подруга Сара Стаудінгер на острові Міконос

Проте, вони покликали з собою Маска. Мабуть, вирішили, що йому потрібно відірватися від проблем та скандалів, які супроводжують бізнесмена останнім часом. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Ілон відмовився від покупки Twitter за 44 мільярди доларів. І тепер ця компанія подала на нього до суду, вимагаючи завершення угоди.

Раніше стало відомо, що минулої осені у Маска народилися двоє позашлюбних дітей. Їхня мати — 36-річна бізнеследі Шівон Зіліс. Вона працює у ще одній компанії Ілона — Neuralink.

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