Ілон Маск розлучився з актрисою та проводить час на яхті з таємничою незнайомкою
Найбагатша людина у світі Ілон Маск знову вільний. Як стверджують західні ЗМІ, американський мільярдер розлучився з австралійською актрисою Наташею Бассетт, яка майже вдвічі молодша за нього. Главу компанії Tesla та засновника SpaceX помітили на грецькому острові Міконос у компанії друзів. За чутками, Маск надавав знаки уваги таємничій незнайомці.
До Греції Ілон прибув разом зі своїми друзями — американським дизайнером одягу Сарою Стаудінгер та її чоловіком, головою ради директорів компанії Endeavour Арі Емануелем. Вони побралися місяць тому. Відпочинок на Міконосі для подружжя став медовим місяцем.
Проте, вони покликали з собою Маска. Мабуть, вирішили, що йому потрібно відірватися від проблем та скандалів, які супроводжують бізнесмена останнім часом. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Ілон відмовився від покупки Twitter за 44 мільярди доларів. І тепер ця компанія подала на нього до суду, вимагаючи завершення угоди.
Раніше стало відомо, що минулої осені у Маска народилися двоє позашлюбних дітей. Їхня мати — 36-річна бізнеследі Шівон Зіліс. Вона працює у ще одній компанії Ілона — Neuralink.586
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