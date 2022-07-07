Таємниці Ілона Маска: у мільярдера в листопаді народилися близнюки

У четвер, 7 липня, стало відомо, що в американського мільярдера Ілона Маска на двох дітей більше, ніж вважалося досі. Виявляється, у листопаді минулого року у керівника компанії Tesla та власника SpaceX народилися близнюки! І Маску вдалося сховати цей факт від ЗМІ.

Матір'ю двійнят, чиї імена та стать поки що з'ясовуються, є 36-річна бізнеследі Шівон Зіліс. Вона займає посаду директора з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink, яку заснував Маск. Ця фірма займається вивченням штучного інтелекту та проводить сміливі досліди над тваринами. Компанія прагне створити мозкові імплантати, які могли б лікувати або зупиняти нейродегенеративні захворювання, як хвороба Альцгеймера. У лютому захисники тварин подали на Neuralink до суду, звинувативши компанію Маска у жорсткому поводженні з мавпами.

Шивон Зіліс та принц Гаррі

Шівон Зіліс народилася та виросла у Канаді. Її називають одним із найталановитіших та найуспішніших менеджерів на Заході. Зіліс вивчала економіку та психологію в Єльському університеті.

Шівон Зіліс та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Західні ЗМІ стверджують, що зараз Ілон і Шивон не перебувають у відносинах. У Маска роман із 30-річною австралійською актрисою Наталією Бассетт.

Зіліс народила близнюків за кілька тижнів до появи другої дитини Маска та канадської співачки Граймс. Дівчинку на ім'я Екза Дарк Сайдіріель народила сурогатна мати.

Маск і Граймс вже розлучилися. Тепер з'явилася версія, що співачка дізналася про народження близнюків та пішла від Ілона.

На цей час Маск є найбагатшою людиною у світі. Американський журнал Forbes оцінює його статки у 224,6 мільярда доларів.

У Ілона Маска тепер дев'ять дітей — двійня та трійня від першої дружини Жюстін Вілсон, двоє з'явилися на світ, коли мільярдер перебував у відносинах з Граймс.

Ще у Маска та Вілсон був син Невада. Малюк помер уві сні у віці 10 тижнів. Причиною був «синдром раптової дитячої смерті».

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter