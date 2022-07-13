Twitter проти Маска: найбагатшу людину у світі намагаються через суд змусити купити компанію

Увечері 12 липня стало відомо, що компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска. Її керівництво має намір домогтися від найбагатшої людини у світі закриття угоди щодо її придбання. Бізнесмен підписав договір, у якому зобов'язався купити Twitter за 44 мільярди доларів. Це спричинило ажіотаж на фондовому ринку. Акції Twitter полізли вгору.

Потім Маск несподівано заморозив угоду, а днями відмовився від неї. Twitter тут же зазнав величезних збитків, і цей процес триває.

Як причину відмови Маск назвав неправдиву інформацію про облікові записи користувачів. Мільярдер стверджує, що кількість фейкових та спамерських акаунтів значно перевищує ті, що йому надали представники Twitter.

«Поведінка Ілона Маска явно підтверджує, що він прагне уникнути обов'язкового контракту, який він підписав добровільно. Він прагне завдати при цьому збитків Twitter», — йдеться у позовній заяві. Позивач наголошує, що непоправну шкоду компанії завдано діями відповідача.

Позов подано у штаті Делавер. Позивач просить призначити слухання на середину вересня. За умовами угоди, у разі виходу однієї зі сторін з угоди вона має сплатити штраф у розмірі близько мільярда доларів.

Але не одержання штрафу є метою Twitter. Голова ради директорів компанії Брет Тейлор заявив, що, як і раніше, має намір закрити угоду «за ціною та умовами, які були погоджені з Маском». «Ми впевнені, що виграємо у суді», — наголосив Тейлор.

Маск відповів у своєму акаунті у Twitter із сарказмом. «Спочатку вони говорили, що я не зможу купити Twitter. Згодом сказали, що не розкриють інформацію про боти. Тепер хочуть змусити мене купити Twitter», — написав мільярдер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Маска виявилося на двох дітей більше, ніж вважалося. У листопаді у мільярдера народилися близнюки, і йому вдалося зберегти цю таємницю від ЗМІ.

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