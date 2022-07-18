Митрополит Епіфаній подякував родині Довгих і фонду «Можемо разом» за допомогу в доставці ліків на 210 млн грн

Парафія Українського православного собору Святого Андрія у Вашингтоні спрямувала до України на потреби медичних закладів і шпиталів для військовиків велику партію медикаментів на загальну суму понад 210 млн грн.

«У співпраці Міністерства охорони здоров'я України та благодійного фонду родини Довгих „Можемо разом“ забезпечено цільове збирання на потреби кожного медичного закладу, організаційну роботу, розподіл і доставлення ліків безпосередньо до шпиталів України. До складу допомоги увійшли антибіотики, ліки від тиску, тахікардії, хвороби коронарної артерії, при проблемах зі шлунком, а також медичні халати, перев'язувальні матеріали для хірургічних відділень, бандажі, кровоспинні засоби, памперси, дитяче харчування, ноші, ходунки, предмети гігієни та інше», — розказали про реалізацію та деталі гуманітарної місії її організатори.

У київському Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив гуманітарну допомогу та висловив вдячність партнерам гуманітарного проєкту — Міністерству охорони здоров’я, а також родині Довгих і Благодійному фонду «Можемо разом».

«Нехай Господь допомагає всім нам творити добрі справи в час війни. Ми завдячуємо родині Довгих та їхньому фонду „Можемо разом“ за підтримку», — сказав під час церемонії освячення та передачі гуманітарного вантажу Митрополит Епіфаній.

Волонтери благодійного фонду «Можемо разом», який для протидії наслідкам війни в Україні реалізовує широкий пакет гуманітарних місій, допомогли зібрати дані про потреби медичних закладів по всій країни, включаючи найгарячіші та найвіддаленіші точки. Також вони допоможуть доставити медикаменти до 118 лікарень України від парафії Українського православного собору Святого Андрія у Вашингтоні.

Першу частину допомоги після церемонії освячення волонтери благодійного фонду родини Довгих «Можемо разом» одразу доправили до Головного військового клінічного шпиталю та Київського міського клінічного шпиталю ветеранів війни.

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