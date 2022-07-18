Ризикувати життям на КПВВ не доведеться: виплата пенсій на тимчасово захоплених територіях здійснюватиметься по-новому

На тимчасово окупованих територіях проживає велика кількість українських пенсіонерів, які не можуть перебратися на підконтрольну Україні територію через об'єктивні причини: необхідність догляду за хворими родичами, відсутність житла в інших населених пунктах тощо.

Тому такі пенсіонери для отримання пенсій та соціальних виплат мали приїжджати на підконтрольну уряду України територію, іноді відчуваючи на собі «не дуже схвальне» ставлення окупантів.

Крім того, після закриття ворогом багатьох КПВВ зробити це стало дуже важко.

Тому Кабмін запустив процедуру віддаленої ідентифікації через «Дію», йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у соціальній мережі.

«Кабінет Міністрів удосконалив механізм виплати пенсій та грошової допомоги громадянам України шляхом запровадження додаткової можливості проходження ідентифікації для всіх отримувачів — віддалено», — пояснили у міністерстві.

Тепер для віддаленої ідентифікації можна використовувати «Дія.Підпис» — кваліфікований електронний підпис, який можна використовувати для підписання документів у програмі «Дія» та онлайн.

Пенсіонеру знадобиться ID-картка чи біометричний закордонний паспорт у додатку «Дія».

Термін дії «Дія.Підпис» — один рік або до його видалення.

Створення «Дія.Підпис» — безоплатна послуга.

Як отримати «Дія.Підпис»?

1. Авторизуйтесь у додатку «Дія».

2. Перейдіть до Меню — «Дія.Підпис».

3. Виберіть «Створити».

4. Підтвердьте особу через перевірку фото, NFC або BankID.

5. Придумайте 5-значний код для «Дія.Підпис».

6. Готово! Тепер ви можете підписувати документи у «Дії» та онлайн.

«Віддалена електронна ідентифікація здійснюється шляхом авторизації одержувача (без його особистої присутності) в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису „Дія.Підпис“ (Дія ID). Така можливість дорівнює фізичній ідентифікації одержувача», — розповіли в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, у зв'язку з військовим становищем, що продовжується, в уряді України зараз розглядають можливість тимчасового урізання «надвисоких» пенсій, отримувачами яких є колишні судді та чиновники.

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