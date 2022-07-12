Пенсії прокурорів та «менеджерів середньої ланки» можуть зрівняти: названа причина

Пенсійні виплати, які у липні трохи збільшилися, можуть зробити однаковими у разі, якщо розв'язана путіним повномасштабна війна затягнеться.

Про це повідомили в Інституті демографії та соцдосліджень.

За словами керівниці організації Елли Лібанової, держава в будь-якому разі знаходитиме необхідні кошти для виплат непрацездатному населенню, навіть якщо доведеться «позичати» їх з державного бюджету, а не брати з тих, що виділив Пенсійний фонд України спочатку.

«Держава у XXI столітті не може допустити, щоб непрацездатна людина голодувала», — наголосила Лібанова.

Водночас демограф вважає, що у разі затягування війни більшість пенсій, які виплачуватимуть за солідарною системою, можуть зрівнятися, і матимуть лише з невелику відмінність від людини до людини. Це, ймовірно, станеться, якщо доведеться зупинитися на забезпеченні лише основних потреб пенсіонерів.

Іншими словами, якщо умовному генпрокурору знадобиться, умовно кажучи, 12 тисяч для забезпечення його потреб, то навіщо йому платити більше, ніж іншим пенсіонерам? Тому його пенсію краще «розкидати» між іншими українцями, які потребують фінансових коштів не менше.

В принципі, ідея дуже правильна, особливо з урахуванням ставлення більшості громадян до пенсій суддів, прокурорів тощо, але, ймовірно, такий «крутий крок» можливий лише з подачі глави держави.

Нагадаємо, що незважаючи на війну, влада зберігає плани щодо підвищення розміру пенсій за віком до кінця 2022 року.

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