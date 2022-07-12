35.75 / 36.97 36.02 / 37.44
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсії прокурорів та «менеджерів середньої ланки» можуть зрівняти: названа причина

10:51 12 липня 2022
Пенсії прокурорів та «менеджерів середньої ланки» можуть зрівняти: названа причина

Пенсійні виплати, які у липні трохи збільшилися, можуть зробити однаковими у разі, якщо розв'язана путіним повномасштабна війна затягнеться.

Про це повідомили в Інституті демографії та соцдосліджень.

За словами керівниці організації Елли Лібанової, держава в будь-якому разі знаходитиме необхідні кошти для виплат непрацездатному населенню, навіть якщо доведеться «позичати» їх з державного бюджету, а не брати з тих, що виділив Пенсійний фонд України спочатку.

«Держава у XXI столітті не може допустити, щоб непрацездатна людина голодувала», — наголосила Лібанова.

Водночас демограф вважає, що у разі затягування війни більшість пенсій, які виплачуватимуть за солідарною системою, можуть зрівнятися, і матимуть лише з невелику відмінність від людини до людини. Це, ймовірно, станеться, якщо доведеться зупинитися на забезпеченні лише основних потреб пенсіонерів.

Іншими словами, якщо умовному генпрокурору знадобиться, умовно кажучи, 12 тисяч для забезпечення його потреб, то навіщо йому платити більше, ніж іншим пенсіонерам? Тому його пенсію краще «розкидати» між іншими українцями, які потребують фінансових коштів не менше.

В принципі, ідея дуже правильна, особливо з урахуванням ставлення більшості громадян до пенсій суддів, прокурорів тощо, але, ймовірно, такий «крутий крок» можливий лише з подачі глави держави.

Нагадаємо, що незважаючи на війну, влада зберігає плани щодо підвищення розміру пенсій за віком до кінця 2022 року.

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

День Петра та Павла

День Петра і Павла: що не можна робити в цей день та традиції святкування

місяць

Супермісяць 13 липня 2022 року: як залучити до своєї оселі гроші і що категорично не можна робити в цей день

огірок

Дайте огіркам у липні це підживлення: вони не жовтітимуть та будуть родити до осені (відео)

Пенсії прокурорів та «менеджерів середньої ланки» можуть зрівняти: названа причина

Пенсії прокурорів та «менеджерів середньої ланки» можуть зрівняти: названа причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.